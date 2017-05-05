 Lens derbiye hazır – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Lens derbiye hazır

    Lens derbiye hazır
    Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, tek idmanla günü tamamladı. Sakat Lens, idmana çıkmazken salonda çalıştı. Hollandalı yıldızın ayağındaki şişliğin inmesinin beklendiği ve derbide oynayacağı bildirildi. Sakatlıkları geçen Kjaer ve Hasan Ali ise sahada hafif bir idman yaptı. Beşiktaş hazırlıkları bugün devam edecek.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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