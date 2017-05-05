Lens derbiye hazır

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, tek idmanla günü tamamladı. Sakat Lens, idmana çıkmazken salonda çalıştı. Hollandalı yıldızın ayağındaki şişliğin inmesinin beklendiği ve derbide oynayacağı bildirildi. Sakatlıkları geçen Kjaer ve Hasan Ali ise sahada hafif bir idman yaptı. Beşiktaş hazırlıkları bugün devam edecek.