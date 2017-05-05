 Kjaer, Fransa’ya dönüş sinyali verdi – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Kjaer, Fransa’ya dönüş sinyali verdi

    Kjaer, Fransa’ya dönüş sinyali verdi
    F.Bahçe'nin FFP kriterleri nedeniyle kaynak yaratmak için iyi bir teklife satmayı düşündüğü ve adı Marsilya ile Hull'la geçen 'in menajeri Mikkel Beck sessizliğini bozdu. Beck, "Simon'u Fransa'da gelecekte bir gün oynarken görmek imkansız değil. İki yıl boyunca Lille ve Fransa'da çok mutlu oldu. Ancak bu yaz? F.Bahçe ile iki yıllık daha sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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