Hesap kitap işi derbiden sonra
Kaptan Volkan Demirel; Alper ve Volkan Şen ile aralarında geçen konuşmada 'İkinci olabilir miyiz?' hesapları üzerine sonrasını işaret etti
Araya giren Demirel'in Şen-Potuk ikilisine, "Hesabı, kitabı derbiden sonra yaparız. Şimdi sadece maça konsantre olalım. Bu sene derbileri kazanıyoruz. Bu anlamda psikolojik olarak rakiplerimizden öndeyiz. Taraftarımızla barışmak istiyorsak, bu seneyi derbi kaybetmeden kapatmamız şart. Derbiyi kazanalım. Sonra oturur hep beraber yeniden puan hesapları yaparız" dediği öğrenildi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'ın menajerinden flaş açıklama
Toplam 3
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salih demek ki barcelonanin cayciya ihtiyaci varmis
- Mesut’tan yeşil ışık
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sami gec bunlari yerlerde surunuyorsun, kimsenin seni fenerde istedigi de yok, kendini pazarlamaya calisma. baska kapiya
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tolga bjk bu macı alacak farklı kazanacak
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