 Hesap kitap işi derbiden sonra – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Hesap kitap işi derbiden sonra

    Hesap kitap işi derbiden sonra

    Kaptan ; Alper ve Volkan Şen ile aralarında geçen konuşmada 'İkinci olabilir miyiz?' hesapları üzerine sonrasını işaret etti

    Araya giren Demirel'in Şen-Potuk ikilisine, "Hesabı, kitabı derbiden sonra yaparız. Şimdi sadece maça konsantre olalım. Bu sene derbileri kazanıyoruz. Bu anlamda psikolojik olarak rakiplerimizden öndeyiz. Taraftarımızla barışmak istiyorsak, bu seneyi derbi kaybetmeden kapatmamız şart. Derbiyi kazanalım. Sonra oturur hep beraber yeniden puan hesapları yaparız" dediği öğrenildi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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