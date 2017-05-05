Hesap kitap işi derbiden sonra

Kaptan Volkan Demirel; Alper ve Volkan Şen ile aralarında geçen konuşmada 'İkinci olabilir miyiz?' hesapları üzerine sonrasını işaret etti

Araya giren Demirel'in Şen-Potuk ikilisine, "Hesabı, kitabı derbiden sonra yaparız. Şimdi sadece maça konsantre olalım. Bu sene derbileri kazanıyoruz. Bu anlamda psikolojik olarak rakiplerimizden öndeyiz. Taraftarımızla barışmak istiyorsak, bu seneyi derbi kaybetmeden kapatmamız şart. Derbiyi kazanalım. Sonra oturur hep beraber yeniden puan hesapları yaparız" dediği öğrenildi.