Fenerbahçe Advocaat yönetiminde çalıştı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile 7 Mayıs Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertlilerin, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından, dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:12
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Ultraslan GALATASARAYLIYIM ama helal olsun Fenerbahçeye.. her zaman türküz her zaman beraberiz. rakebetimiz sadece futbol sahasında..
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