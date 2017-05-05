 Fenerbahçe Advocaat yönetiminde çalıştı – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Fenerbahçe Advocaat yönetiminde çalıştı

    Fenerbahçe Advocaat yönetiminde çalıştı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile 7 Mayıs Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertlilerin, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından, dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

    Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:12
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