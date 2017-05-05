 F.Bahçe'den Olympiakos’a 1453 göndermesi – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'den Olympiakos’a 1453 göndermesi

    F.Bahçe'den Olympiakos’a 1453 göndermesi

    A.Efes'i yenerek İstanbul'daki Final Four'a kalan Olympiakos, çıkarttığı tişörtle gündem olmuştu.

    İstanbul Boğazı ve Boğaziçi Köprüsü'nün yer aldığı tasarımda Ayasofya Camii'sine de yer vermiş, camiye minare eklenmemesi ve altına İstanbul'un Yunanca yazılışı olan Konstantinopolis'in yazılması dikkat çekmişti. F.Bahçe'den bu tişörte cevap gecikmedi. Fenerium twitter hesabından, "İstanbul, since 1453 (1453'ten beri İstanbul)" yazısı bulunan tişört görselini "Doğrusu bu" mesajıyla paylaşırken, Olympiakos'un resmi hesabı da etiketlendi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'den Olympiakos’a 1453 göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.