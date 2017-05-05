F.Bahçe'den Olympiakos’a 1453 göndermesi

A.Efes'i yenerek İstanbul'daki Final Four'a kalan Olympiakos, çıkarttığı tişörtle gündem olmuştu.

İstanbul Boğazı ve Boğaziçi Köprüsü'nün yer aldığı tasarımda Ayasofya Camii'sine de yer vermiş, camiye minare eklenmemesi ve altına İstanbul'un Yunanca yazılışı olan Konstantinopolis'in yazılması dikkat çekmişti. F.Bahçe'den bu tişörte cevap gecikmedi. Fenerium twitter hesabından, "İstanbul, since 1453 (1453'ten beri İstanbul)" yazısı bulunan tişört görselini "Doğrusu bu" mesajıyla paylaşırken, Olympiakos'un resmi hesabı da etiketlendi.