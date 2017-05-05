F.Bahçe'den Olympiakos’a 1453 göndermesi
A.Efes'i yenerek İstanbul'daki Final Four'a kalan Olympiakos, çıkarttığı tişörtle gündem olmuştu.
İstanbul Boğazı ve Boğaziçi Köprüsü'nün yer aldığı tasarımda Ayasofya Camii'sine de yer vermiş, camiye minare eklenmemesi ve altına İstanbul'un Yunanca yazılışı olan Konstantinopolis'in yazılması dikkat çekmişti. F.Bahçe'den bu tişörte cevap gecikmedi. Fenerium twitter hesabından, "İstanbul, since 1453 (1453'ten beri İstanbul)" yazısı bulunan tişört görselini "Doğrusu bu" mesajıyla paylaşırken, Olympiakos'un resmi hesabı da etiketlendi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mesut Özil'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama
Toplam 8
Yorum
sami mesut kim yaw, ucunci lig topcusu bile olamaz. zaten Arsenal elden cikarmak istiyor, resmen yerlerde surunuyor
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Toplam 17
Yorum
aytek ya bırakın şu yaşlı işi bitmiş adamları
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Toplam 17
Yorum
Çeto İstanbulun Neminde Erir bu
F.Bahçe'den Olympiakos’a 1453 göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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