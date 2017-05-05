 Elia’dan transfer sinyali – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    ’dan transfer sinyali

    Elia’dan transfer sinyali
    Devre arası transfer döneminden beri Fenerbahçe'nin takibinde olan, Lens'in alternatifi olarak düşünülen Feyenoordlu , sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak ifadeler kullandı. 30 yaşındaki kanat, "Zaten sezon sonu ne yapmak istediğime karar verdim. Ancak şimdi açıklayamam" diyerek her yöne çekilecek bir açıklama yaptı.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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