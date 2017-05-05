 Elde var bir! – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Elde var bir!

    Elde var bir!

    Schalke’nin sportif direktörü Heidel, Ukraynalı yıldızın Fenerbahçe yolunda olduğunu belirterek, “Parametreler karşılandı” diye konuştu

    Bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezon Schalke 04'te kiralık oynayan Yevhen artık Fenerbahçe'ye çok yakın... Schalke, yaşadığı uyum sorunu nedeniyle Ukraynalı kanat oyuncusuyla yola devam etmek istemiyor. Bild gazetesi bu haberi sayfalarına taşırken, Fenerbahçe'nin için önemli girişimlerde bulunduğunu da yazdı. Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel ise bu haberle ilgili "Parametreler karşılandı" diyerek Fenerbahçe- Konoplyanka-Sevilla üçgeninde mali konularda anlaşma sağlandığını işaret etti.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elde var bir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.