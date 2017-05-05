Ecdatlarına layık oldular
İstanbul Gençlik Festivali’nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ve Sow forma hediye etti. Cumhurbaşkanı, “Gençlerimiz 15 Temmuz’da ecdatlarına layık olmuşlardır” dedi
FATİH'İN TORUNLARI
Referandum seçimleriyle birlikte parlamentonun artık gençlere açık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızlarımız erkeklerimiz hep birlikte parlamentoya girebilir. 18-25 yılları arası açık artık. Bu yılların kıymetini bilin" çağrısı yaptı. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gençlerin gösterdiği cesareti de öven Cumhurbaşkanı, "Gençlerimiz 15 Temmuz'da Ulubatlı Hasan'dan gelen selamı alarak, tankların, silahların, uçakların, helikopterlerin karşısına aslanlar gibi dikildiklerinde, ecdatlarına layık olduklarını ispatlamışlardır. Hem erkeğiyle hem bayanıyla... Tankların altına girdiler mi? Girdiler. Yıldılar mı? Yılmadılar. Niye? Dedi ki 'Ben Nene Hatun'un torunuyum.' Ne dediler? Ben Fatih'in torunuyum" dedi.
EN AZ BİR DİL ÖĞRENİN
Gençlere, "Yenikapı meydanında her biriniz birer 'Fatih' olmaya namzet gençleri görüyorum. Sizler aynı zamanda Nene Hatunların varislerisiniz. Başınız daima dik olsun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı: Dünyayı tanımak takip etmek çok önemli. Önce ana dilinizi sonra yanında en az farklı bir dil öğrenmeyi kendinize amaç edineceksiniz. Çocuklarımız Türkçe'yi mükemmel kullanmanın yanında en az bir doğu, bir de batı dilini bilmiyorsa burada kesinlikle bir eksiklik var demektir. Millet olarak kılıcımızı kullanmada bir sıkıntımız yok ama kalem olarak aynısını diyemiyorum. Terör örgütlerinin ülkemizi hedef almasının nedeni budur."
CUMHURBAŞKANI'NDAN SOW'A RİZE ESPRİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıklamalarının ardından taraftarı olduğu F.Bahçe'den kaptan Volkan Demirel ve golcü Moussa Sow, birer forma hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'nin Yenikapı'daki standına da ziyarette bulunurken, burada Başkan Aziz Yıldırım, Sow ve Kulüpler Birliği Vakfı ve M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında esprili bir sohbet gerçekleşti. Cumhurbaşkanı, "Sürekli Rize'ye gol atıyorsun. Bilmiyor musun benim Rizeli olduğumu, bizi düşürmeye mi çalışıyorsun" diye Sow'a takıldı. Senegalli de, "Öyle denk geldi ben de attım. İnşallah Beşiktaş'a da atacağım" yanıtını verdi. "İnşallah Beşiktaş'a gol atarsın. Sabırsızlıkla bekliyoruz" diyen Göksel Gümüşdağ'ın bu sözleri ise ortamı neşelendirdi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
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