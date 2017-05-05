‘Biz de birlikte poz verirdik

Kupa Voley'in ardından ezeli rakibi G.Saray'ı yenerek Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu da olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için medya günü düzenlendi. İki ezeli rakibin kupayla pozu Fair- Play'e aday gösterilmiş, spor camiasının da takdirini kazanmıştı. F.Bahçeli voleybolcu Ergül Avcı, "Galatasaray şampiyon olsaydı siz de poz verir miydiniz?" sorusuna, "Kesinlikle biz de poz verirdik" yanıtını verdi.