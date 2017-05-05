 Arena'da erken gol – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Arena'da erken gol

    Arena'da erken gol

    Futbolcularına ezeli rakiplerinin kaybettiği Lyon ve Başakşehir maçlarını izleten Hollandalı çalıştırıcı, gol yediği zaman siyah-beyazlı takımın oyun düzeninin kolay bozulduğunu vurguladı

    Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek için lider Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da devirme planı yapan F.Bahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, harıl harıl oyun sistemi üzerinde çalışıyor. Dünkü antrenman öncesi siyah- beyazlıların kaybettiği Lyon ve Başakşehir maçlarını içeren bir videolu toplantı düzenleyen Hollandalı çalıştırıcı, derbi zaferi için futbolcularına yapmaları gerekenleri maddeler halinde sıraladı.

    HAKEMLE OYNAMAYIN
    İşte tecrübeli teknik adam, kritik derbide lider Beşiktaş'ı imha planını futbolcularına 3 ana başlıkta şöyle sıraladı:

    1-Beşiktaş savunması stres ve baskı altındayken oynayamıyor.
    Onları sürekli presle rahatsız ederek 3. bölgede orta sahayla pas bağlantısını kesmemiz gerekiyor.

    2-Geriye düşünce toparlanamıyorlar. Erken bir golle onları kendi seyircileri önünde baskı altına alabiliriz. Zira geriye düştüklerinde oyun düzenleri kolay bozuluyor.

    3- Hakemle kesinlikle oynamayın. Böyle derbi ortamlarında hakemler daha kolay kart gösterebiliyorlar. Sonuçta saha ve seyirci avantajı Beşiktaş'ta. Sakin kalın onlar sinirlensin.

    Ayrıca Dick 'ın Beşiktaş derbisine beklentilerin aksine iddialı bir hücum hattıyla çıkmayı planladığı öğrenildi. Aatıf'ı kulübeye çekmeyi düşünen Advocaat'ın Rize'ye 2 gol atan Sow'u solda, Lens'i sağda görevlendirip, ileri uçta Beşiktaş'a Vodafone Arena'da ilk yenilgisini tattıran Robin van Persie'ye yer vereceği bildirildi.

    Emre BOL
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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