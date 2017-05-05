Arena'da erken gol
Futbolcularına ezeli rakiplerinin kaybettiği Lyon ve Başakşehir maçlarını izleten Hollandalı çalıştırıcı, gol yediği zaman siyah-beyazlı takımın oyun düzeninin kolay bozulduğunu vurguladı
HAKEMLE OYNAMAYIN
İşte tecrübeli teknik adam, kritik derbide lider Beşiktaş'ı imha planını futbolcularına 3 ana başlıkta şöyle sıraladı:
1-Beşiktaş savunması stres ve baskı altındayken oynayamıyor.
Onları sürekli presle rahatsız ederek 3. bölgede orta sahayla pas bağlantısını kesmemiz gerekiyor.
2-Geriye düşünce toparlanamıyorlar. Erken bir golle onları kendi seyircileri önünde baskı altına alabiliriz. Zira geriye düştüklerinde oyun düzenleri kolay bozuluyor.
3- Hakemle kesinlikle oynamayın. Böyle derbi ortamlarında hakemler daha kolay kart gösterebiliyorlar. Sonuçta saha ve seyirci avantajı Beşiktaş'ta. Sakin kalın onlar sinirlensin.
Ayrıca Dick Advocaat'ın Beşiktaş derbisine beklentilerin aksine iddialı bir hücum hattıyla çıkmayı planladığı öğrenildi. Aatıf'ı kulübeye çekmeyi düşünen Advocaat'ın Rize'ye 2 gol atan Sow'u solda, Lens'i sağda görevlendirip, ileri uçta Beşiktaş'a Vodafone Arena'da ilk yenilgisini tattıran Robin van Persie'ye yer vereceği bildirildi.
Emre BOL
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
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