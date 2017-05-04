"Üç yıllık paramı verin gideyim"
Takım içinde huzursuzluğa neden olan Hollandalı futbolcu gitmek için 3 yıllık alacağını istedi. Bu talebi yönetimi kızdırdı. Menajeri anlaşma için devrede.
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasından sonra PSG'den transfer edilen Gregory van der Wiel beklenilenin çok altında kalmıştı. Sürekli ağrıları olduğunu söyleyen Wiel'in Beşiktaş derbisi kadrosunda olması beklenmiyor. Son olarak Volkan Demirel ile bir tartışma yaşayan 28 yaşındaki yıldız gitmek için şartlarını yönetime iletti.
SAMANDIRA'DA TEK ÇALIŞIR!
Wiel'in "Bu işin tek bir çözümü var. 3 yıl daha anlaşmam var. Tüm alacaklarımı verirseniz giderim. Burada kimse beni sevmiyor" dediği öğrenildi. 3 yıl daha kontratı bulunan Wiel'in alacakları 7 milyon euro'yu buluyor. Ancak menajeri sarı-lacivertli yönetime bu işi 4 milyon euro'ya çözebileceğini iletti. Yönetimin ise Wiel'in tavrına kızıp "Gerekirse parasını öderiz, Samandıra'da tek başına çalışır" dediği kaydedildi.
Emre BOL
SAMANDIRA'DA TEK ÇALIŞIR!
Wiel'in "Bu işin tek bir çözümü var. 3 yıl daha anlaşmam var. Tüm alacaklarımı verirseniz giderim. Burada kimse beni sevmiyor" dediği öğrenildi. 3 yıl daha kontratı bulunan Wiel'in alacakları 7 milyon euro'yu buluyor. Ancak menajeri sarı-lacivertli yönetime bu işi 4 milyon euro'ya çözebileceğini iletti. Yönetimin ise Wiel'in tavrına kızıp "Gerekirse parasını öderiz, Samandıra'da tek başına çalışır" dediği kaydedildi.
Emre BOL
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
"Üç yıllık paramı verin gideyim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.