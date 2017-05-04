 RVP, B.Münih’e – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    RVP, B.Münih’e

    RVP, B.Münih’e
    için Almanya'dan çarpıcı iddia... Sport 1'e göre Robert Lewandowski'yi daha fazla dinlendirmek isteyen tecrübeli bir forvet arıyor. Bavyera devinin listesindeki isimlerden birinin de olduğu belirtildi. Dzeko, Mario Gomez, Huntelaar da alternatifler arasında.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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