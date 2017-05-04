RVP, B.Münih’e
Van Persie için Almanya'dan çarpıcı iddia... Sport 1'e göre Robert Lewandowski'yi daha fazla dinlendirmek isteyen Bayern Münih tecrübeli bir forvet arıyor. Bavyera devinin listesindeki isimlerden birinin de Van Persie olduğu belirtildi. Dzeko, Mario Gomez, Huntelaar da alternatifler arasında.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
RVP, B.Münih’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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