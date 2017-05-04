''Parayı değil kariyeri seçti''
Simon Kjaer, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayıyor...
Geçen hafta İstanbul'a gelen Hull City delegasyonu ile sarı-lacivertli ekip 8.5 milyon sterlin'e anlaşmıştı. Bununla ilgili sürpriz bir iddia geldi. Danimarka futbolunun efsanesi Hull City'de teknik adamlık yapan Jan Mölby, TV3 Sport'a konuştu ve "Milli takımın kaptanı daha mücadeleci bir ligde oynamalı. Premier Lig sayesinde üst düzey futbola geri dönecek. Hull City, Türkler kadar veremez. Ama Kjaer parayı değil kariyeri seçer" dedi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
''Parayı değil kariyeri seçti'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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