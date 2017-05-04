''Parayı değil kariyeri seçti''

Simon Kjaer, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayıyor...

Geçen hafta İstanbul'a gelen Hull City delegasyonu ile sarı-lacivertli ekip 8.5 milyon sterlin'e anlaşmıştı. Bununla ilgili sürpriz bir iddia geldi. Danimarka futbolunun efsanesi Hull City'de teknik adamlık yapan Jan Mölby, TV3 Sport'a konuştu ve "Milli takımın kaptanı daha mücadeleci bir ligde oynamalı. Premier Lig sayesinde üst düzey futbola geri dönecek. Hull City, Türkler kadar veremez. Ama Kjaer parayı değil kariyeri seçer" dedi.