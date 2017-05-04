 Ozan Tufan’ın tayini çıktı! – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’ın tayini çıktı!

    Ozan Tufan’ın tayini çıktı!
    Beşiktaş derbisi öncesi Şener'in sakat, Wiel'in de formsuzluğu nedeniyle Advocaat bu mevkiye Ozan Tufan'ı çekecek. Genç takımlar kariyerinde de sağ bek ve sağ açıkta görev alan sarı-lacivertli oyuncu, Bursaspor'da A takıma yükseldiği 2012-13 sezonunda yeşil-beyazlı takımın Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçta sağ bekte forma giydi. Ozan bu sezon da Şener'in sakatlandığı Rizespor maçının 2. yarısında bekte görev yaptı.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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