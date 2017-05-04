Ozan Tufan’ın tayini çıktı!
Beşiktaş derbisi öncesi Şener'in sakat, Wiel'in de formsuzluğu nedeniyle Advocaat bu mevkiye Ozan Tufan'ı çekecek. Genç takımlar kariyerinde de sağ bek ve sağ açıkta görev alan sarı-lacivertli oyuncu, Bursaspor'da A takıma yükseldiği 2012-13 sezonunda yeşil-beyazlı takımın Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçta sağ bekte forma giydi. Ozan bu sezon da Şener'in sakatlandığı Rizespor maçının 2. yarısında bekte görev yaptı.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Ozan Tufan’ın tayini çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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