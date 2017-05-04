 Nerede ezeli rekabet – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Nerede ezeli rekabet

    Nerede ezeli rekabet

    G.Saray ve ’a karşı 3 farklı branşta tam 26 maça çıkan F.Bahçe, 23 kez galip geldi; sadece 2 defa yenildi.

    , bu sezon farklı branşlarda ezeli rakiplerine resmen tur bindirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı mücadele ettiği 3 farklı kulvardaki 26 karşılaşmada toplam 23 kez galip gelirken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik aldı. Futbol, basketbol ve voleybolda G.Saray'a karşı çıktığı 17 mücedelenin 16'sını kazanan Kanarya, ile yaptığı 9 maçtan ise 7 zafer çıkardı. F.Bahçe, bu sezon sadece kadın basketbolda G.Saray'a 89-73, Beşiktaş'a 62-60 yenildi. 26 maçtaki tek beraberliği ilk yarıda oynanan futbol derbisinde Beşiktaş'la 0-0 kalarak aldı. Sarı-lacivertlilerin branşlara göre ezeli rakiplerine ezici üstünlük kurduğu tablo:



    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:06
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