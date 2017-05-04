 ‘Nani’den lider olmaz’ – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’den lider olmaz’

    ‘Nani’den lider olmaz’
    , F.Bahçe'ye 8.5 milyon euro vererek 'yi transfer ettiğine bin pişman. Yarasalar'da istenilen performansın uzağında kalan Portekizli yıldız için İspanya'da "Kesinlikle ondan lider bir oyuncu çıkmaz" yorumu yapılıyor.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:49
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