 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Mesut Özil'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama

    Mesut Özil'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama

    İngiliz basınında Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil, şu an için aklında Türkiye ya da başka bir lig olmadığını söyledi.

    Sezon sonunda Arsenal'den ayrılacağı iddia edilen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, goal'e açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'te transfer olup olmayacağı sorusuyla çok karşılaştığını belirten Özil, "Böyle şeyler duyunca bana 'O takıma git!' diyorlar ama şu an Arsenal'le bir sözleşmem var. Aklımda Türkiye ya da başka ligler yok. Gelecekte ne olur bilinmez. Burada çok çok iyi hissediyorum. Gerisini göreceğiz" diye konuştu.

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:11
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