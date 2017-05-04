Mesut Özil'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama
İngiliz basınında Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil, şu an için aklında Türkiye ya da başka bir lig olmadığını söyledi.
Sezon sonunda Arsenal'den ayrılacağı iddia edilen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, goal'e açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'te transfer olup olmayacağı sorusuyla çok karşılaştığını belirten Özil, "Böyle şeyler duyunca bana 'O takıma git!' diyorlar ama şu an Arsenal'le bir sözleşmem var. Aklımda Türkiye ya da başka ligler yok. Gelecekte ne olur bilinmez. Burada çok çok iyi hissediyorum. Gerisini göreceğiz" diye konuştu.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:11
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Toplam 3
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NECATİ AK HİKAYE ANLATMA SEN FENERBAHÇELİ OLAZSIN
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Toplam 9
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Ali Orta sahada ohuzhanin drenci sifir buyuk maclari hep kayip eddik bak ajax ne yapdi liyona yasli oyuncu cok takimda
- Nerede ezeli rekabet
Toplam 7
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ÖMER EZELİ REKABET Mİ KALDI,EZELİ REKABET DEDİĞİN OLAY HEMEN HEMEN HER BRANŞTA YARIŞMAK DEMEK, MİŞMİŞMİŞ DE MUŞMUŞMUŞ
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