 Lens’ten müjde – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Lens’ten müjde

    Lens’ten müjde
    Kanarya'da ağrıları bulunan ve Rize maçında stadı terliklerle terk eden 'ten iyi haber geldi. Karadeniz ekibiyle oynanan maçta ayağına aldığı darbe sonucu küçük damarlardan sızan sıvının yumuşak dokularda toplanmasından dolayı sıkıntı yaşayan 29 yaşındaki yıldız sakatlığı atlattı. Ayağındaki şiş inen Lens'in Kartal'a karşı 11'de olacağı öğrenildi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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