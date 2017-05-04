Lens’ten müjde
Kanarya'da ağrıları bulunan ve Rize maçında stadı terliklerle terk eden Jeremain Lens'ten iyi haber geldi. Karadeniz ekibiyle oynanan maçta ayağına aldığı darbe sonucu küçük damarlardan sızan sıvının yumuşak dokularda toplanmasından dolayı sıkıntı yaşayan 29 yaşındaki yıldız sakatlığı atlattı. Ayağındaki şiş inen Lens'in Kartal'a karşı 11'de olacağı öğrenildi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Lens’ten müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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