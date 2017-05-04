Kosif: Beşiktaş'ı çok rahat yeneceğiz
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, Dereağzı Tesisleri'nde şampiyon Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının basın gününde özel açıklamalarda bulundu.
Selim Kosif, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın haksız yere eleştirildiğini belirterek "Biz bütün branşlarda başarılı bir spor kulübüyüz. Özellikle başkanımız Aziz Yıldırım o kadar çok mesai harcıyor ki bu takımlarımızın başarısı için. Bakın ekonomik şartlar ortada. Sadece gelirler futboldan kaynaklanıyor. Biz 2011'den beni ezilmeye çalışılan bir takımız ama ayakta kalmaya çalışıyoruz. En ufak bir sponsor olmadan para harcıyoruz. Üstüne birde futbol maçlarına seyircide gelmiyor. Başkanımız inanılmaz özverili çalışmaları sayesinde şuan kulüp olarak en az borcu olan ve bence hala çok iyi yönetilen bir takımız. Ama maalesef bunu futbolda bu sene puan olarak göremedik. Bu durum futbolcularımız dan da olabilir ama en çok seyircimizden dolayı kaynaklanıyor" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'I ÇOK RAHAT YENECEĞİZ
Hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisini de değerlendiren Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selim Kosif, "Ben 35 yıldır tribünde olan iyi bir futbol taraftarıyım. Bu haftaki derbiden çok ümitliyim. Derbilerde çok rahat oynayan iyi bir takımız. Tek eksiğimiz seyirci konsantrasyonu alamadığımız maçlarda oynayamamak. Bakıldığında bu seneki derbilerde kötü bile oynasak gol yemedik. Ben pazar günü Beşiktaş'ı çok rahat yeneceğimizi düşünüyorum. Artık bu lig biraz daha heyecanlanacak" değerlendirmesi yaptı.
BEŞİKTAŞ'I ÇOK RAHAT YENECEĞİZ
Hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisini de değerlendiren Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selim Kosif, "Ben 35 yıldır tribünde olan iyi bir futbol taraftarıyım. Bu haftaki derbiden çok ümitliyim. Derbilerde çok rahat oynayan iyi bir takımız. Tek eksiğimiz seyirci konsantrasyonu alamadığımız maçlarda oynayamamak. Bakıldığında bu seneki derbilerde kötü bile oynasak gol yemedik. Ben pazar günü Beşiktaş'ı çok rahat yeneceğimizi düşünüyorum. Artık bu lig biraz daha heyecanlanacak" değerlendirmesi yaptı.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ceksın Beşiktaş oyuncu piyasası yapıp satmalı.. Yerine kaliteli oyuncu lazım Mitrovic bence iyi bir oyuncu özgüven eksiği var
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CLman Balo ile mucadele gucu artar diye dusunenin futbol bilgisini degil, gunluk hayat bilgisini bile sorgularim..ayrica hicbirsey olmaz balo dan.
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sanane ulan necati
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