 Karavaiev’i de denedi – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’i de denedi

    Karavaiev’i de denedi
    Ozan'ı ilk olarak cezalı Topal'ın yokluğunda Josef'in yanına koymak isteyen Advocaat, sağ bek için Karavaiev ve İsmail Köybaşı'yı da denedi. Zorya'da pek çok maçta sağ bek oynayan , Hollandalı hocayı hayal kırıklığına uğratırkan, sol bek İsmail ise ters ayakla yakandığı her pozisyonda hata yaptı.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:11
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