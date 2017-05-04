Karavaiev’i de denedi
Ozan'ı ilk olarak cezalı Topal'ın yokluğunda Josef'in yanına koymak isteyen Advocaat, sağ bek için Karavaiev ve İsmail Köybaşı'yı da denedi. Zorya'da pek çok maçta sağ bek oynayan Karavaiev, Hollandalı hocayı hayal kırıklığına uğratırkan, sol bek İsmail ise ters ayakla yakandığı her pozisyonda hata yaptı.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Karavaiev’i de denedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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