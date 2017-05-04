İdmanlar sürüyor
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından dün devam etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınmanın ardından, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman çift kale maçla bitti. Sarı-lacivertliler çalışmalarına bugün de devam edecek.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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