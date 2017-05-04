 İdmanlar sürüyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    İdmanlar sürüyor

    İdmanlar sürüyor
    , Beşiktaş derbisi hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından dün devam etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınmanın ardından, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman çift kale maçla bitti. Sarı-lacivertliler çalışmalarına bugün de devam edecek.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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