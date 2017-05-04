Hasan Ali yetişiyor
Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlar kervanındaki isimlerden Hasan Ali Kaldırım'da korkulan olmadı. 27 yaşındaki futbolcunun, Vodafone Arena'daki Beşiktaş karşılaşmasına yetişeceği belirtildi. Bu haber teknik direktör Dick Advocaat'ı da bir hayli rahatlattı. Hollandalı hoca kritik mücadelede İsmail Köybaşı'yı kulübede oturtup, sahaya yine Hasan Ali Kaldırım'ı sürecek. İlk görevi Quaresma'yı durdurmak olacak.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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