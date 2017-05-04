 Hasan Ali yetişiyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Hasan Ali yetişiyor

    Hasan Ali yetişiyor
    'de derbi öncesi sakatlar kervanındaki isimlerden 'da korkulan olmadı. 27 yaşındaki futbolcunun, Vodafone Arena'daki Beşiktaş karşılaşmasına yetişeceği belirtildi. Bu haber teknik direktör Dick Advocaat'ı da bir hayli rahatlattı. Hollandalı hoca kritik mücadelede İsmail Köybaşı'yı kulübede oturtup, sahaya yine Hasan Ali Kaldırım'ı sürecek. İlk görevi Quaresma'yı durdurmak olacak.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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