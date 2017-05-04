''Forvet oynat derbiyi alayım''
Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Fenerbahçe’yi siyah-beyazlılarla oynanacak maçın heyecanı sardı. Sow, Advocaat ile görüşüp forvet oynamak istedi. Ancak Hollandalı çalıştırıcı yine Van Persie’yi düşünüyor.
Kanarya'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi... Sırasıyla Karabük, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rize'yi deviren sarı-lacivertliler şimdi Kartal'a bileniyor. Bu isimlerin başında da Moussa Sow geliyor. Kariyerinde 8 golle en çok Beşiktaş ağlarını sarsan Senegalli forvet, Dick Advocaat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sow "Beşiktaş maçlarını severim. Onlara çok golüm var. En ileride oynamak istiyorum. Top bana gelsin yeter. Gol atacağımın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.
ADVOCAAT: HAYIR, SOLDASIN
Moussa Sow'un bu isteğine rağmen teknik direktör Dick Advocaat kadro kararından vazgeçmeyi düşünmediğini oyuncusuna iletti. Hollandalı çalıştırıcı rakip kaleye en yakın isim olarak Robin van Persie'yi kullanacağını Sow'a söyledi. Advocaat, Sow'a sol kanatta şans vereceğini belirtirken sağdan kesilen ortalara arka direğe hızlı koşular yapmasını istedi. Advocaat, Rize maçı sonrası kendisine yöneltilen "Derbide forvette kimi oynatacaksınız? Zor bir karar olacak" sorusuna "Herhangi bir zorluk olmayacak çünkü Sow bir forvet değil, o bir kanat oyuncusu" yanıtını vermişti.
ADVOCAAT: HAYIR, SOLDASIN
Moussa Sow'un bu isteğine rağmen teknik direktör Dick Advocaat kadro kararından vazgeçmeyi düşünmediğini oyuncusuna iletti. Hollandalı çalıştırıcı rakip kaleye en yakın isim olarak Robin van Persie'yi kullanacağını Sow'a söyledi. Advocaat, Sow'a sol kanatta şans vereceğini belirtirken sağdan kesilen ortalara arka direğe hızlı koşular yapmasını istedi. Advocaat, Rize maçı sonrası kendisine yöneltilen "Derbide forvette kimi oynatacaksınız? Zor bir karar olacak" sorusuna "Herhangi bir zorluk olmayacak çünkü Sow bir forvet değil, o bir kanat oyuncusu" yanıtını vermişti.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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