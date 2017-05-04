 ''Forvet oynat derbiyi alayım'' – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ''Forvet oynat derbiyi alayım''

    ''Forvet oynat derbiyi alayım''

    Süper Lig’de son 4 maçını kazanan ’yi siyah-beyazlılarla oynanacak maçın heyecanı sardı. Sow, Advocaat ile görüşüp forvet oynamak istedi. Ancak Hollandalı çalıştırıcı yine Van Persie’yi düşünüyor.

    Kanarya'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi... Sırasıyla Karabük, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rize'yi deviren sarı-lacivertliler şimdi Kartal'a bileniyor. Bu isimlerin başında da geliyor. Kariyerinde 8 golle en çok Beşiktaş ağlarını sarsan Senegalli forvet, Dick Advocaat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sow "Beşiktaş maçlarını severim. Onlara çok golüm var. En ileride oynamak istiyorum. Top bana gelsin yeter. Gol atacağımın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

    ADVOCAAT: HAYIR, SOLDASIN
    Moussa Sow'un bu isteğine rağmen teknik direktör Dick Advocaat kadro kararından vazgeçmeyi düşünmediğini oyuncusuna iletti. Hollandalı çalıştırıcı rakip kaleye en yakın isim olarak Robin van Persie'yi kullanacağını Sow'a söyledi. Advocaat, Sow'a sol kanatta şans vereceğini belirtirken sağdan kesilen ortalara arka direğe hızlı koşular yapmasını istedi. Advocaat, Rize maçı sonrası kendisine yöneltilen "Derbide forvette kimi oynatacaksınız? Zor bir karar olacak" sorusuna "Herhangi bir zorluk olmayacak çünkü Sow bir forvet değil, o bir kanat oyuncusu" yanıtını vermişti.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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