Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:53
- Erdoğan sürprizi
Toplam 7
Yorum
oguz o kızın fotosunu gördüğüm an dedim yusuf biter. yanılmadığımı görmeye başlamak beni üzüyor
- Erdoğan sürprizi
Toplam 7
Yorum
oguz gerçeklik payı varsa,ts nin çocuğuyum diceksin, sonra beşiktaşa gidip rotasyon topcusu olup yedek duracaksın.ozaman ts de dur
- Mesut Özil'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama
Toplam 3
Yorum
Messi Neye dayanarak söylüyor ? F.B Beşiktaştan daha mı kailiteli ? dahamı iyi oynuyor, ? kendi sahasında mı oynuyor ki ? Futbol bu hale düştü ya
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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