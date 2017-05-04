Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.