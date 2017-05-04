 Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

    Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:53
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