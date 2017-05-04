Fenerbahçe "hibrit"leniyor
Yeni sezona hem Samandıra'ya hem Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'na hibrit sistem çim düzenlenecek
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'na sezon sonu hibrit çim yapılacak.
Fenerbahçe Kulübü Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, Ülker Stadı'nın yanı sıra Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne de hibrit çim yapacaklarını belirterek; "Yeni teknolojiler geldi ve bizim çimimiz ömrünü tamamladı. Aslında 1-2 sene daha gider ama şimdi yeni hibrit sistem ile çim düzenlemesi konusunda başkandan talimat ve karar aldık. Çalışmalara başladık, anlaşmaları yaptık. Oyuncunun antrenman yaptığı zeminle maç oynadığı zemin birbirine uyumlu olmalı. Onun için Samandıra'daki antrenman sahalarımızdan bir tanesine hibrit sistemli çim düzenlemesi yaptık. Yeni sezona hem Samandıra'ya hem stadımıza, hibrit sistem çim düzenlemesini yetiştireceğiz" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, Ülker Stadı'nın yanı sıra Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne de hibrit çim yapacaklarını belirterek; "Yeni teknolojiler geldi ve bizim çimimiz ömrünü tamamladı. Aslında 1-2 sene daha gider ama şimdi yeni hibrit sistem ile çim düzenlemesi konusunda başkandan talimat ve karar aldık. Çalışmalara başladık, anlaşmaları yaptık. Oyuncunun antrenman yaptığı zeminle maç oynadığı zemin birbirine uyumlu olmalı. Onun için Samandıra'daki antrenman sahalarımızdan bir tanesine hibrit sistemli çim düzenlemesi yaptık. Yeni sezona hem Samandıra'ya hem stadımıza, hibrit sistem çim düzenlemesini yetiştireceğiz" dedi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sinir savaşı
Toplam 4
Yorum
taraftar fener maci ancak hakemle alir.hakeme dikkat.
- Marcelo ile 2020’ye
Toplam 5
Yorum
Cok 2020 cok fazla, en fazla 2019 a kadar. Bu Marcelo o kadar iyi degil ve bu yastan sonra kim verir bu kadar maas adama besiktastan sonra.
- Demba Ba geliyor
Toplam 3
Yorum
enkabut ben olsam demba ba ve ebubakar aynıanda sahaya sürerdim iş işten geçince sürsen ne olur.
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