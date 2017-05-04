 Fenerbahçe "hibrit"leniyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe "hibrit"leniyor

    Fenerbahçe "hibrit"leniyor

    Yeni sezona hem Samandıra'ya hem Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'na hibrit sistem çim düzenlenecek

    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'na sezon sonu hibrit çim yapılacak.

    Fenerbahçe Kulübü Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, Ülker Stadı'nın yanı sıra Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne de hibrit çim yapacaklarını belirterek; "Yeni teknolojiler geldi ve bizim çimimiz ömrünü tamamladı. Aslında 1-2 sene daha gider ama şimdi yeni hibrit sistem ile çim düzenlemesi konusunda başkandan talimat ve karar aldık. Çalışmalara başladık, anlaşmaları yaptık. Oyuncunun antrenman yaptığı zeminle maç oynadığı zemin birbirine uyumlu olmalı. Onun için Samandıra'daki antrenman sahalarımızdan bir tanesine hibrit sistemli çim düzenlemesi yaptık. Yeni sezona hem Samandıra'ya hem stadımıza, hibrit sistem çim düzenlemesini yetiştireceğiz" dedi.

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:42
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