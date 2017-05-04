Fabiano’ya veda ediliyor
Rize maçında karşı karşıya pozisyonda Kweuke'nin şutunu kurtaran Fabiano ciddi biçimde sakatlanmıştı.
Brezilyalı eldivenin çapraz bağları kopmuştu. Fenerbahçe yönetimi, kiralık olarak oynayan tecrübeli kaleci ile görüşerek kendisiyle yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Fabiano'nun bugün tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaşması bekleniyor. İstanbul'daki işlerini hallettikten sonra da Porto'ya dönecek. Tedavisine ülkesinde devam edilecek.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Fabiano’ya veda ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.