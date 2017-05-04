 Fabiano’ya veda ediliyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’ya veda ediliyor

    Fabiano’ya veda ediliyor

    Rize maçında karşı karşıya pozisyonda Kweuke'nin şutunu kurtaran ciddi biçimde sakatlanmıştı.

    Brezilyalı eldivenin çapraz bağları kopmuştu. Fenerbahçe yönetimi, kiralık olarak oynayan tecrübeli kaleci ile görüşerek kendisiyle yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Fabiano'nun bugün tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaşması bekleniyor. İstanbul'daki işlerini hallettikten sonra da Porto'ya dönecek. Tedavisine ülkesinde devam edilecek.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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