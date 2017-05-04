Fabiano’ya veda ediliyor

Rize maçında karşı karşıya pozisyonda Kweuke'nin şutunu kurtaran Fabiano ciddi biçimde sakatlanmıştı.

Brezilyalı eldivenin çapraz bağları kopmuştu. Fenerbahçe yönetimi, kiralık olarak oynayan tecrübeli kaleci ile görüşerek kendisiyle yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Fabiano'nun bugün tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaşması bekleniyor. İstanbul'daki işlerini hallettikten sonra da Porto'ya dönecek. Tedavisine ülkesinde devam edilecek.