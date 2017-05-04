Efsane F.Bahçe 110 yaşına bastı
Sarı-lacivertli kulüpte dün kutlamalar vardı. Fenerbahçe, kuruluşunun 110. yılı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 99. yılını kutladı. Efsane isim Alex de "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. Çok yaşa Fenerbahçe" mesajı paylaşarak 110. kuruluş yılını kutladı.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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