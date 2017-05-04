 Efsane F.Bahçe 110 yaşına bastı – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Efsane F.Bahçe 110 yaşına bastı

    Efsane F.Bahçe 110 yaşına bastı
    Sarı-lacivertli kulüpte dün kutlamalar vardı. , kuruluşunun 110. yılı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 99. yılını kutladı. Efsane isim Alex de "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. Çok yaşa Fenerbahçe" mesajı paylaşarak 110. kuruluş yılını kutladı.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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