 ''Dick bizi uçurur'' – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ''Dick bizi uçurur''

    ''Dick bizi uçurur''

    Hollanda'da tartışılıyor.

    Kimileri Milli Takım hocalığı için onu istemese de efsane isimlerden Yuri Mülder'den destek geldi. Mülder "Dick , Hollanda'yı uyandırabilir. O bizi uçurur. Ona ihtiyacımız var" dedi. Mülder, Dick Advocaat'ın tecrübesiyle Hollanda'yı zor durumdan çıkaracak tek kişi olduğunu belirtti.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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