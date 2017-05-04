Çetinkaya iş başında

Bir süredir ortalıkta hiç görünmeyen idari menajer Hasan Çetinkaya'nın transfer görüşmeleri için yurt dışında bulunduğu bildirildi. Geçtiğimiz günlerde başkan Yıldırım, bütün transferlerin mayıs ayı içinde bitirileceğini söylemişti. Çetinkaya'nın da bu sözün yerine getirilmesi için tam mesai yaptığı kaydedildi.