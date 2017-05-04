Çetinkaya iş başında
Bir süredir ortalıkta hiç görünmeyen idari menajer Hasan Çetinkaya'nın transfer görüşmeleri için yurt dışında bulunduğu bildirildi. Geçtiğimiz günlerde başkan Yıldırım, bütün transferlerin mayıs ayı içinde bitirileceğini söylemişti. Çetinkaya'nın da bu sözün yerine getirilmesi için tam mesai yaptığı kaydedildi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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