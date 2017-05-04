 Çetinkaya iş başında – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Çetinkaya iş başında

    Çetinkaya iş başında
    Bir süredir ortalıkta hiç görünmeyen idari menajer Hasan Çetinkaya'nın transfer görüşmeleri için yurt dışında bulunduğu bildirildi. Geçtiğimiz günlerde başkan Yıldırım, bütün transferlerin mayıs ayı içinde bitirileceğini söylemişti. Çetinkaya'nın da bu sözün yerine getirilmesi için tam mesai yaptığı kaydedildi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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