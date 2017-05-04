 Başkan ‘dalya’ diyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Başkan ‘dalya’ diyor

    Başkan ‘dalya’ diyor

    ’de , 19 yıllık başkanlık sürecinde bu pazar 100. derbisini yaşayacak. Ezeli rakiplerine karşı 46 galibiyeti, 22 beraberliği, 31 yenilgisi var.

    Sarı-lacivertli kulübü 1998 yılından beri yöneten Aziz Yıldırım tarihi bir dönemeçte... Yıldırım, başkanlığı döneminde 100. derbi karşılaşmasına bu pazar Vodafone Arena'da çıkacak. Yıldırım, döneminde, derbilerde rakiplerinden fazla galibiyet elde etti. Beşiktaş ile oynanan 48 resmi mücadelenin 24'ünden Kanarya galip ayrıldı. Kartal bu sürede sarı- lacivertlileri 15 defa mağlup ederken, 9 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

    G.SARAY'A KARŞI DA ÜSTÜN
    döneminde, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı da üstünlüğü bulunuyor. Bu süre içerisinde Cimbom ile oynanan 51 derbi maçının 22'sini Kanarya kazandı. Aslan'ın yüzü 16 karşılaşmada gülerken, 13 mücadele ise berabere bitti.

    ŞAMPİYONLUK SAYISI 6'DA KALDI
    Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, Süper Lig'de 6 şampiyonluk elde etti. Yıldırım'ın 19 yıllık başkanlık sürecinde Galatasaray 9 kez mutlu sona ulaşırken, Beşiktaş 3, Bursaspor ise 1 defa şampiyon oldu.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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