Aatıf kulübeye
Sarı-lacivertlilerde Rize'ye 2 gol atan Moussa Sow'un 11'e girmesiyle kulübeye gidecek isim Aatıf olacak. Teknik direktör Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Vodafone Arena'da tek golü atan Robin van Persie'yi forvette kullanacak. Sow'u sola atacak. Aatıf 'hamle oyuncusu' olarak bekleyecek.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Aatıf kulübeye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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