 Aatıf kulübeye – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Aatıf kulübeye

    Aatıf kulübeye
    Sarı-lacivertlilerde Rize'ye 2 gol atan Moussa Sow'un 11'e girmesiyle kulübeye gidecek isim Aatıf olacak. Teknik direktör Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Vodafone Arena'da tek golü atan Robin van Persie'yi forvette kullanacak. Sow'u sola atacak. Aatıf 'hamle oyuncusu' olarak bekleyecek.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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