 ‘Yıldırım Uygun’u istiyor’ – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ‘Yıldırım Uygun’u istiyor’

    ‘Yıldırım Uygun’u istiyor’

    F.Bahçe'deki son başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın karşısına rakip olarak çıkan Hulusi Belgü, sarı-lacivertli yönetimin teknik direktörlük için görüştüğü isimleri açıkladı.

    Belgü, yerli isimlerden birinin tahmin edildiği gibi Aykut Kocaman, diğerinin ise şu an Gaziantepspor'u çalıştıran Bülent Uygun olduğunu söyledi. Belgü, Yıldırım'ın Uygun'u daha çok istediğini öne sürdü. Bu arada 'a, Aykut Kocaman ile yollarını ayırması beklenen Konya'nın talip olduğu bildirildi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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