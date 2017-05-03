‘Yıldırım Uygun’u istiyor’
F.Bahçe'deki son başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın karşısına rakip olarak çıkan Hulusi Belgü, sarı-lacivertli yönetimin teknik direktörlük için görüştüğü isimleri açıkladı.
Belgü, yerli isimlerden birinin tahmin edildiği gibi Aykut Kocaman, diğerinin ise şu an Gaziantepspor'u çalıştıran Bülent Uygun olduğunu söyledi. Belgü, Yıldırım'ın Uygun'u daha çok istediğini öne sürdü. Bu arada Bülent Uygun'a, Aykut Kocaman ile yollarını ayırması beklenen Konya'nın talip olduğu bildirildi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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