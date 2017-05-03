‘Yıldırım kulübü batağa sokacak’

F.Bahçe Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu, başkan Aziz Yıldırım'ı eleştirdi.

Radyospor'a konuşan Markaroğlu, "Fenerbahçe, stat isim sponsorluğunda Ülker'den çok büyük paralar aldı ama bunu değerlendiremedi, şimdi bu transferleri nasıl yapacak? 3 yıl şampiyonluk sözü vermişti başaramadı, gelecek sezon nasıl yapacak? Kulübü borç batağına sokup, UEFA'dan ceza alma pahasına transferler yapacak ve benden sonrası tufan diyerek gidecek" dedi.