 ‘Yıldırım kulübü batağa sokacak’ – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ‘Yıldırım kulübü batağa sokacak’

    ‘Yıldırım kulübü batağa sokacak’

    F.Bahçe Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu, başkan Aziz Yıldırım'ı eleştirdi.

    Radyospor'a konuşan Markaroğlu, "Fenerbahçe, stat isim sponsorluğunda Ülker'den çok büyük paralar aldı ama bunu değerlendiremedi, şimdi bu transferleri nasıl yapacak? 3 yıl şampiyonluk sözü vermişti başaramadı, gelecek sezon nasıl yapacak? Kulübü borç batağına sokup, UEFA'dan ceza alma pahasına transferler yapacak ve benden sonrası tufan diyerek gidecek" dedi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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