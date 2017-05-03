‘Yıldırım kulübü batağa sokacak’
F.Bahçe Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu, başkan Aziz Yıldırım'ı eleştirdi.
Radyospor'a konuşan Markaroğlu, "Fenerbahçe, stat isim sponsorluğunda Ülker'den çok büyük paralar aldı ama bunu değerlendiremedi, şimdi bu transferleri nasıl yapacak? 3 yıl şampiyonluk sözü vermişti başaramadı, gelecek sezon nasıl yapacak? Kulübü borç batağına sokup, UEFA'dan ceza alma pahasına transferler yapacak ve benden sonrası tufan diyerek gidecek" dedi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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