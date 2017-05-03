Topal’dan büyük katkı
Fenerbahçe'de Moussa Sow dışındaki forvetler beklenilen performansın uzağında. Van Persie 8, Fernandao ise 4 kez ağları sarstı. Sarı- lacivertlilerde bu sezonun sürpriz gol silahlarından birisi Mehmet Topal oldu. Tecrübeli ön libero sık sık hücuma çıkarak rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Bu sayı hücum oyuncuları Lens ve Aatıf Chahechouhe'un gol sayılarına eşit. "Örümcek Adam" profesyonelliğiyle alkış topluyor.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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