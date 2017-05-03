 Topal’dan büyük katkı – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Topal’dan büyük katkı

    Topal’dan büyük katkı
    Fenerbahçe'de Moussa Sow dışındaki forvetler beklenilen performansın uzağında. Van Persie 8, Fernandao ise 4 kez ağları sarstı. Sarı- lacivertlilerde bu sezonun sürpriz gol silahlarından birisi oldu. Tecrübeli ön libero sık sık hücuma çıkarak rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Bu sayı hücum oyuncuları Lens ve Aatıf Chahechouhe'un gol sayılarına eşit. "Örümcek Adam" profesyonelliğiyle alkış topluyor.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:41
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