Sow'a devam
31 yaşındaki forvet F.Bahçe ile 128 maça çıktı, 63 gol attı. Sow kulübün unutulmaz isimleri Alex, Hooijdonk’un yanı sıra Nani, Robin van Persie gibi yıldızları da solladı. Tribünler “Musa, Musa” diye ayağa kalktı.
Kanarya'da tribünlerin sevgilisi Moussa Sow, Al-Ahly'den döndükten sonra yine takımın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Son olarak Çaykur Rizespor karşılaşmasında iki gol kaydeden Senegalli forvet, Fenerbahçe tarihinin 2012 yılından bu yana en golcü ismi oldu. Çubuklu formayı 128 kez giyen Sow 63 defa ağları sarsmayı başardı. Sow 0.49'luk gol ortalaması ile kulübün efsane isimlerini arkasında bıraktı.
EN YAKINI VAN PERSİE
Moussa Sow'un gol ortalamasına en yakın isim Robin van Persie... Manchester United'dan geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen Hollandalı yıldız 52 Süper Lig maçında 23 kez fileleri sarsmayı başardı. Van Persie'nin ortalaması 0.44. Sow'un geçtiği futbolculardan biri de Yoğurtçu Parkı'nda heykeli bulunan Alex de Souza. Brezilyalı efsane 0.36 ortalama ile oynuyordu. Sow ayrıca Hooijdonk, Kuyt, Nani gibi yıldızları da solladı.
TOPLAMDA 73 GOL
Moussa Sow kariyerinde en çok Fenerbahçe forması giydi, en çok golü de Kanarya adına attı. Sow'un Türkiye kariyerinde 73 golü, 32 asisti var. F.Bahçe, Rennes, Lille, Sedan ve Al Ahly'de toplam 410 maça çıktı. 147 kez ağları sarsıp, 50 asist yaptı.
FARK BÜYÜK
Sow sadece kulüp efsanelerini değil kendi döneminde birlikte forma giydiği birçok değerli forveti geçmeyi başardı. Jose Fernandao 0.37 gol ortalamasıyla Moussa Sow'un gerisinde kaldı. Pierre Webo 0.36, Emmanuel Emenike 0.28 ile Senegalli yıldıza rakip olamadılar.
EN ÇOK KARTAL'A ATTI
Moussa Sow, Türkiye kariyerinde en fazla golü Beşiktaş kalesine gönderdi. Senegalli yıldızın, Kartal'a 8 golü bulunuyor. Rize'yi 7 kev avladı. G.Antep'e 6, Antalya'ya 4 golü var. Trabzonspor filelerini 2 kez havalandırdı. Galatasaray ağlarını 1 kez sarsabildi.
EN YAKINI VAN PERSİE
Moussa Sow'un gol ortalamasına en yakın isim Robin van Persie... Manchester United'dan geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen Hollandalı yıldız 52 Süper Lig maçında 23 kez fileleri sarsmayı başardı. Van Persie'nin ortalaması 0.44. Sow'un geçtiği futbolculardan biri de Yoğurtçu Parkı'nda heykeli bulunan Alex de Souza. Brezilyalı efsane 0.36 ortalama ile oynuyordu. Sow ayrıca Hooijdonk, Kuyt, Nani gibi yıldızları da solladı.
TOPLAMDA 73 GOL
Moussa Sow kariyerinde en çok Fenerbahçe forması giydi, en çok golü de Kanarya adına attı. Sow'un Türkiye kariyerinde 73 golü, 32 asisti var. F.Bahçe, Rennes, Lille, Sedan ve Al Ahly'de toplam 410 maça çıktı. 147 kez ağları sarsıp, 50 asist yaptı.
FARK BÜYÜK
Sow sadece kulüp efsanelerini değil kendi döneminde birlikte forma giydiği birçok değerli forveti geçmeyi başardı. Jose Fernandao 0.37 gol ortalamasıyla Moussa Sow'un gerisinde kaldı. Pierre Webo 0.36, Emmanuel Emenike 0.28 ile Senegalli yıldıza rakip olamadılar.
EN ÇOK KARTAL'A ATTI
Moussa Sow, Türkiye kariyerinde en fazla golü Beşiktaş kalesine gönderdi. Senegalli yıldızın, Kartal'a 8 golü bulunuyor. Rize'yi 7 kev avladı. G.Antep'e 6, Antalya'ya 4 golü var. Trabzonspor filelerini 2 kez havalandırdı. Galatasaray ağlarını 1 kez sarsabildi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Sow'a devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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