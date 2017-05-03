 Sneijder’in intikamı! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ’in intikamı!

    Sneijder’in intikamı!

    Advocaat'ın kendisini milli takıma istemediği 'le ilgili, "F.Bahçe'ye geldiğim için bana kızmış olabilir" sözlerine ilginç bir yorum geldi.

    Hollandalı teknik direktör John van't Schip, "Menajer Albers, 'i F.Bahçe'ye önermiş. Dick onu istememiş olmalı ki, Sneijder intikam almaya çalıştı" iddiasını ortaya attı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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