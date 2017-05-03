Sneijder’in intikamı!
Advocaat'ın kendisini milli takıma istemediği Sneijder'le ilgili, "F.Bahçe'ye geldiğim için bana kızmış olabilir" sözlerine ilginç bir yorum geldi.
Hollandalı teknik direktör John van't Schip, "Menajer Albers, Sneijder'i F.Bahçe'ye önermiş. Dick onu istememiş olmalı ki, Sneijder intikam almaya çalıştı" iddiasını ortaya attı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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