Oraya dönmem
Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, “Hollanda’ya dönmem de söz konusu değil” dedi. Lens’in, Fenerbahçe’de kalmak için yıllık ücretinde indirim de dahil her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu öğrenildi.
Jeremain Lens'in geleceği belirsizliğini koruyor. Bonservisini elinde bulunduran Sunderland'in Premier Lig'de küme düşmesinin kesinleşmesi üzerine Hollandalı yıldızın geleceği için nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Lens daha önce alt liglerde oynamayacağını söylemişti, hatta "Sunderland küme düşerse Fenerbahçe'ye transferim kolaylaşır" ifadesi kırmızı-beyazlı takımın hocası David Moyes'i çok kızdırmıştı. Lens'in kariyerine nerede devam edeceğini Hollandalılar da yakından takip ediyor.
MOUSSA SOW MODELİ
Elf Futbol'a konuşan Lens, Hollanda'ya dönme ihtimali sorusuna, "Bu şu an için tercih edeceğim bir senaryo değil. Sunderland'de ayrılacağım, bu kesin. Van der Vaart geri dönmeyi düşünebilir. O 34 yaşında. Benim Hollanda'ya dönmek için şu an hiçbir acelem yok" dedi. Fenerba hçe'nin en azından 1 yıl daha kadroda tutmak için formül üretmeye çalıştığı Jeremain Lens de kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmeye can atıyor. Bunu her fırsatta dile getiriyor. Lens, yakın çevresine ise Fenerbahçe'de kalmak için "ücretinde indirim" de dahil her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söylediği öğrenildi. Fenerba hçe, benzer bir formülle Moussa Sow'u da kiralamıştı. Al Ahli kulübü, Sow'u ucuza kiralamak istemeyince, Senegalli futbolcu aradaki farkı yıllık ücretinde indirime giderek kapatmıştı. Sunderland'ın bonservisine 7-8 milyon euro civarında bir rakam istediği Lens'in de benzer bir yöntemle Fenerbahçe'de en azından 1 yıl daha kiralık kalmasının sağlanabileceği konuşuluyor.
PSV'Yİ AJAX'A TERCİH EDERİM
Elf Futbol'a konuşan Lens'e, "Hollanda'ya dönersen Ajax'ı mı yoksa PSV'yi mi tercih edersin?" diye soruldu. Ajax'ın genç takımından gönderilen Lens, "Eğer Ajax için oynarsam elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. O kulüpten nefret etmiyorum. Ancak eğer ki Hollanda'ya döneceksem ve beni Ajax ile PSV istiyorsa koşa koşa PSV'ye giderim" dedi.
MOUSSA SOW MODELİ
Elf Futbol'a konuşan Lens, Hollanda'ya dönme ihtimali sorusuna, "Bu şu an için tercih edeceğim bir senaryo değil. Sunderland'de ayrılacağım, bu kesin. Van der Vaart geri dönmeyi düşünebilir. O 34 yaşında. Benim Hollanda'ya dönmek için şu an hiçbir acelem yok" dedi. Fenerba hçe'nin en azından 1 yıl daha kadroda tutmak için formül üretmeye çalıştığı Jeremain Lens de kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmeye can atıyor. Bunu her fırsatta dile getiriyor. Lens, yakın çevresine ise Fenerbahçe'de kalmak için "ücretinde indirim" de dahil her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söylediği öğrenildi. Fenerba hçe, benzer bir formülle Moussa Sow'u da kiralamıştı. Al Ahli kulübü, Sow'u ucuza kiralamak istemeyince, Senegalli futbolcu aradaki farkı yıllık ücretinde indirime giderek kapatmıştı. Sunderland'ın bonservisine 7-8 milyon euro civarında bir rakam istediği Lens'in de benzer bir yöntemle Fenerbahçe'de en azından 1 yıl daha kiralık kalmasının sağlanabileceği konuşuluyor.
PSV'Yİ AJAX'A TERCİH EDERİM
Elf Futbol'a konuşan Lens'e, "Hollanda'ya dönersen Ajax'ı mı yoksa PSV'yi mi tercih edersin?" diye soruldu. Ajax'ın genç takımından gönderilen Lens, "Eğer Ajax için oynarsam elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. O kulüpten nefret etmiyorum. Ancak eğer ki Hollanda'ya döneceksem ve beni Ajax ile PSV istiyorsa koşa koşa PSV'ye giderim" dedi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Oraya dönmem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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