Köybaşı korkutuyor
Ayağının altında sertleşme ve kanama ile Rize maçına çıkan Hasan Ali, bu haftayı dinlenerek ve tedavi olarak geçecek, doktorlar uygun görürse de Beşiktaş derbisinde oynayacak.
Hasan Ali derbiye yetişmezse görev İsmail Köybaşı'nın. Ancak bu Advocaat'ın pek tercih etmeyeceği bir durum. Köybaşı'nın kupadaki Başakşehir maçında gösterdiği performans hocanın gözünü korkutuyor.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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