 Köybaşı korkutuyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Köybaşı korkutuyor

    Köybaşı korkutuyor

    Ayağının altında sertleşme ve kanama ile Rize maçına çıkan Hasan Ali, bu haftayı dinlenerek ve tedavi olarak geçecek, doktorlar uygun görürse de Beşiktaş derbisinde oynayacak.

    Hasan Ali derbiye yetişmezse görev İsmail Köybaşı'nın. Ancak bu Advocaat'ın pek tercih etmeyeceği bir durum. Köybaşı'nın kupadaki Başakşehir maçında gösterdiği performans hocanın gözünü korkutuyor.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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