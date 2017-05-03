 Kjaer’e 10 milyon euro – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’e 10 milyon euro

    Kjaer’e 10 milyon euro

    Marsilya 'nın ısrarı devam ediyor.

    Calciomercato'nun haberine göre; Fransız takımının futbol direktörü Andoni Zubizarreta, için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Zubizarreta'nın F.Bahçe'ye 10 milyon euro'luk bir teklif yapacağı belirtildi. Hull City de Kjaer ile ciddi şekilde ilgileniyor. Premier Lig ekibinin iki temsilcisinin geçen hafta İstanbul'a gelerek Danimarkalı oyuncu için F.Bahçe'ye 10 milyon euro'luk resmi teklif sunduğu ileri sürülmüştü.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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