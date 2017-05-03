Kjaer’e 10 milyon euro
Marsilya 'nın Simon Kjaer ısrarı devam ediyor.
Calciomercato'nun haberine göre; Fransız takımının futbol direktörü Andoni Zubizarreta, Kjaer için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Zubizarreta'nın F.Bahçe'ye 10 milyon euro'luk bir teklif yapacağı belirtildi. Hull City de Kjaer ile ciddi şekilde ilgileniyor. Premier Lig ekibinin iki temsilcisinin geçen hafta İstanbul'a gelerek Danimarkalı oyuncu için F.Bahçe'ye 10 milyon euro'luk resmi teklif sunduğu ileri sürülmüştü.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Kjaer’e 10 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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