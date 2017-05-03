Jeremain Lens kıymete bindi
Napoli, Roma ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ın da nabız yoklamak istediği Jeremain Lens, Hollanda basınına yaptığı açıklamada "Hollanda'ya döneceksem PSV'ye koşa koşa giderim, ama şimdi değil" dedi.
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Lacivert kulüp ile olan sözleşmesi 1 Haziran'da sonlanacak Lens, transfer sezonunda nereye imza atacağı en çok merak edilen futbolcuların başında geliyor. Bonservisini elinde bulunduran Sunderland'in Premier Lig'de küme düşmesinin kesinleşmesi üzerine Hollandalı yıldızın geleceği için nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Lens daha önce alt liglerde oynamayacağını söylemiş ve "Sunderland küme düşerse Fenerbahçe'ye transferim kolaylaşır" ifadesi kullanmıştı. Ancak italyan ekipleri Napoli ve Roma bu oyuncunun peşinde.
Fenerbahçe'nin yıldızını Beşiktaş da isteyip "Şampiyonlar Ligi"nde oynama kozunu kullanırken, FFP nedeniyle kiralık metodunu benimseyen Galatasaray da hem ezeli rakibinin kozunu alıp hem de güçlenmeyi tercih ediyor.
Sunderland'in küme düşmesi ile iştahlanan kulüpler için Lens kıymete binerken, Sunderland'ın bonservisine 8 milyon euro civarında bir rakam isteyeceği tahmin edilen Hollandalı yıldız ElfVoetbal Dergisi'ne verdiği röportajda hangi takıma gideceğini söyleyemedi ancak "Hollanda'ya dönmem de söz konusu değil" demekle yetindi.
Ajax'ın genç takımından gönderilen Lens, Hollanda'nın ElfVoetbal'a konuşurken "Hollanda'ya dönersen Ajax'ı mı yoksa PSV'yi mi tercih edersin?" sorusuna şu cevabı verdi: "Eğer Ajax için oynarsam elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. O kulüpten nefret etmiyorum. Ancak eğer ki Hollanda'ya döneceksem ve beni Ajax ile PSV istiyorsa koşa koşa PSV'ye giderim. Ama şu an için böyle bir şey yok"
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:56
- ‘Yıldırım Uygun’u istiyor’
Toplam 17
Yorum
KARA önce aziz yıldırım gitsin, sonra kim gelirse gelsin. (Ali Koç Başkan)
- Barmen Sneijder
Toplam 2
Yorum
ÇEKOWERE WESLEY SNEIJDER 5 KURUŞ ETMİYOR SATILMALI ...
- Timsah, Tudor için pusuda!
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DURSUN İSTİFA..!! Dursun Özbek İstifa etmeli ve Ali Dürüst yada Abdurrahim Albayrak gibi bir yönetici başa gelmeli işte o zaman siz TUDOR u görün...
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