Jeremain Lens kıymete bindi

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Lacivert kulüp ile olan sözleşmesi 1 Haziran'da sonlanacak Lens, transfer sezonunda nereye imza atacağı en çok merak edilen futbolcuların başında geliyor. Bonservisini elinde bulunduran Sunderland'in Premier Lig'de küme düşmesinin kesinleşmesi üzerine Hollandalı yıldızın geleceği için nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Lens daha önce alt liglerde oynamayacağını söylemiş ve "Sunderland küme düşerse Fenerbahçe'ye transferim kolaylaşır" ifadesi kullanmıştı. Ancak italyan ekipleri Napoli ve Roma bu oyuncunun peşinde.

Fenerbahçe'nin yıldızını Beşiktaş da isteyip "Şampiyonlar Ligi"nde oynama kozunu kullanırken, FFP nedeniyle kiralık metodunu benimseyen Galatasaray da hem ezeli rakibinin kozunu alıp hem de güçlenmeyi tercih ediyor.

Sunderland'in küme düşmesi ile iştahlanan kulüpler için Lens kıymete binerken, Sunderland'ın bonservisine 8 milyon euro civarında bir rakam isteyeceği tahmin edilen Hollandalı yıldız ElfVoetbal Dergisi'ne verdiği röportajda hangi takıma gideceğini söyleyemedi ancak "Hollanda'ya dönmem de söz konusu değil" demekle yetindi.

Ajax'ın genç takımından gönderilen Lens, Hollanda'nın ElfVoetbal'a konuşurken "Hollanda'ya dönersen Ajax'ı mı yoksa PSV'yi mi tercih edersin?" sorusuna şu cevabı verdi: "Eğer Ajax için oynarsam elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. O kulüpten nefret etmiyorum. Ancak eğer ki Hollanda'ya döneceksem ve beni Ajax ile PSV istiyorsa koşa koşa PSV'ye giderim. Ama şu an için böyle bir şey yok"