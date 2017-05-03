 İsviçre’ye çıkarma – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    İsviçre’ye çıkarma

    İsviçre’ye çıkarma

    F.Bahçe Başkanı , 15 Mayıs’ta UEFA Başkanı Ceferin ile görüşmek için Nyon’a gidecek. Zirvede, önümüzdeki birkaç yılın yol haritası belirlenecek

    UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasındaki kriterleri harfiyen yerine getirerek yaptırım tehlikesini savuşturan Fenerbahçe, futbolun Avrupa'daki patronuyla ilişkilerini sıcak tutuyor. Başkan , 8 Mayıs'ta UEFA Başkanı Alexander Ceferin'le bir araya gelecekti. Bu zirve bir hafta sonraya ertelendi.

    Yıldırım, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılması planlanan bu görüşmeyi 15 Mayıs'ta gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, aynı gün UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso ile de bir görüşme yapacak. Başkan Aziz Yıldırım'ın, yapacağı bu iki görüşmede "kur farkından doğan zarara" vurgu yapacağı, ayrıca "limit" konusunu masaya yatıracağı öğrenildi. Görüşmelerde birkaç yılın finansal yol haritasının çizilmesi de gündemde.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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