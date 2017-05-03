İsviçre’ye çıkarma
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 15 Mayıs’ta UEFA Başkanı Ceferin ile görüşmek için Nyon’a gidecek. Zirvede, önümüzdeki birkaç yılın yol haritası belirlenecek
UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasındaki kriterleri harfiyen yerine getirerek yaptırım tehlikesini savuşturan Fenerbahçe, futbolun Avrupa'daki patronuyla ilişkilerini sıcak tutuyor. Başkan Aziz Yıldırım, 8 Mayıs'ta UEFA Başkanı Alexander Ceferin'le bir araya gelecekti. Bu zirve bir hafta sonraya ertelendi.
Yıldırım, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılması planlanan bu görüşmeyi 15 Mayıs'ta gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, aynı gün UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso ile de bir görüşme yapacak. Başkan Aziz Yıldırım'ın, yapacağı bu iki görüşmede "kur farkından doğan zarara" vurgu yapacağı, ayrıca "limit" konusunu masaya yatıracağı öğrenildi. Görüşmelerde birkaç yılın finansal yol haritasının çizilmesi de gündemde.
Yıldırım, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılması planlanan bu görüşmeyi 15 Mayıs'ta gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, aynı gün UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso ile de bir görüşme yapacak. Başkan Aziz Yıldırım'ın, yapacağı bu iki görüşmede "kur farkından doğan zarara" vurgu yapacağı, ayrıca "limit" konusunu masaya yatıracağı öğrenildi. Görüşmelerde birkaç yılın finansal yol haritasının çizilmesi de gündemde.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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