''Hayatı konuşuyoruz''

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının Başantrenörü Zeljko Obradovic, başkan Aziz Yıldırım'la aralarında çok özel bir ilişki olduğunu söyledi.

FB TV'ye konuşan Sırp coach, "Biz başkanımızla basketbolla ilgili değil, hayatla ilgili her şeyi konuşuyoruz" dedi. İstanbul'da gerçekleşecek Final Four için de konuşan Obra, "Komik olan bir şey var. Final Four için kıta değiştirecek tek takım biziz" şeklinde espri yaptı.