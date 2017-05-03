''Hayatı konuşuyoruz''
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının Başantrenörü Zeljko Obradovic, başkan Aziz Yıldırım'la aralarında çok özel bir ilişki olduğunu söyledi.
FB TV'ye konuşan Sırp coach, "Biz başkanımızla basketbolla ilgili değil, hayatla ilgili her şeyi konuşuyoruz" dedi. İstanbul'da gerçekleşecek Final Four için de konuşan Obra, "Komik olan bir şey var. Final Four için kıta değiştirecek tek takım biziz" şeklinde espri yaptı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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