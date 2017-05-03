Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 110. ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.
Törende konuşan Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin köklerinin 1899 yılında kurulan Siyah Çoraplılar'a ve 1902 yılında kurulan Kadıköy Spor Kulübüne dayandığını ifade ederek, "Kuruluşumuz 1907 olarak bilinir ve anılır ancak gerçeği 1890'larda başlar." dedi.
İki kulübün, dönemin yönetimi tarafından kapatıldığını ve 1907'de Fenerbahçe Spor Kulübünün kurulduğunu belirten Küçük, şunları kaydetti:
"Atatürk, ilk ziyaret ettiği kulüp olma şerefini bize verdi. 1934 yılında yeni stadımız mülkiyeti bize ait olmak üzere açıldı. Büyük Atatürk, kulübümüzün 1930'daki büyük yangınından sonra 500 TL bağışta bulunmuştur ve bu bağışla Fenerbahçe'nin stadına sahip olmasının ilk harcını koyan Kemal Atatürk olmuştur. Hem kuruluş hem de Fenerbahçe'nin yanında olan büyük Atatürk'ün ziyaretinin 99. yılını kutluyoruz. Kulübümüzü kuranlara ve büyük Atatürk'e, vefat etmiş tüm yönetici ve sporculara Allah'tan rahmet diliyorum."
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:34
- Bu derbide favori Beşiktaş
Toplam 31
Yorum
murat sadasddas mısın nesin hakemle maçı alan sizsiniz bunu kupa maçında gördük öncekilerdede burası beşiktaş kendini bugday ambarındamı sanıyor
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 54
Yorum
seyfettin harika bir görüntü bir fenerbahçeli olarak katılantüm galatasaraylı sporcuları kutluyorumm tam bir feyrpley davranışı dolmuştur
- Şenol Güneş'ten galibiyet reçetesi
Toplam 14
Yorum
özgür şenol güneş küçük maçların büyük hocası büyük maçların küçük hocası olur lyon a 5 gol atabilecek durumdayken nasıl küçüldüğünü gördük
Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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