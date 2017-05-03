Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüp yöneticileri Önder Fırat ve Metin Doğan, genel koordinatör Tamer Yelkovan, yönetim kurulu danışmanı Vedat Olcay, amatör şubeler koordinatörü Fikret Çetinkaya, divan kurulu, kulüp ve kadın kolları üyeleri, altyapı antrenörleri ve sporcuları ile Fenerbahçe Koleji öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Törende konuşan Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin köklerinin 1899 yılında kurulan Siyah Çoraplılar'a ve 1902 yılında kurulan Kadıköy Spor Kulübüne dayandığını ifade ederek, "Kuruluşumuz 1907 olarak bilinir ve anılır ancak gerçeği 1890'larda başlar." dedi.

İki kulübün, dönemin yönetimi tarafından kapatıldığını ve 1907'de Fenerbahçe Spor Kulübünün kurulduğunu belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Atatürk, ilk ziyaret ettiği kulüp olma şerefini bize verdi. 1934 yılında yeni stadımız mülkiyeti bize ait olmak üzere açıldı. Büyük Atatürk, kulübümüzün 1930'daki büyük yangınından sonra 500 TL bağışta bulunmuştur ve bu bağışla Fenerbahçe'nin stadına sahip olmasının ilk harcını koyan Kemal Atatürk olmuştur. Hem kuruluş hem de Fenerbahçe'nin yanında olan büyük Atatürk'ün ziyaretinin 99. yılını kutluyoruz. Kulübümüzü kuranlara ve büyük Atatürk'e, vefat etmiş tüm yönetici ve sporculara Allah'tan rahmet diliyorum."