Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş’la pazar günü deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Yıldırım Uygun’u istiyor’
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KARA önce aziz yıldırım gitsin, sonra kim gelirse gelsin. (Ali Koç Başkan)
- Barmen Sneijder
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ÇEKOWERE WESLEY SNEIJDER 5 KURUŞ ETMİYOR SATILMALI ...
- Timsah, Tudor için pusuda!
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DURSUN İSTİFA..!! Dursun Özbek İstifa etmeli ve Ali Dürüst yada Abdurrahim Albayrak gibi bir yönetici başa gelmeli işte o zaman siz TUDOR u görün...
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