Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş’la pazar günü deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.