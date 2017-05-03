 Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş’la pazar günü deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:31
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.