Fabiano: En kötüsü buydu
ÇAYKUR Rizespor maçında zeminin azizliğine uğrayıp dış yan bağları kopan ve 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fabiano, Brezilya basınına konuştu. 29 yaşındaki file bekçisi, "Maalesef kariyerimin en kötü sakatlığını yaşadım. Zorlu bir aşama beni bekliyor ancak asla pes etmeyeceğim ve daha da iyi bir şekilde geri döneceğim" ifadelerini kullandı. Fabiano, Portekiz'de ameliyat olacak.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Fabiano: En kötüsü buydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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