Fabiano: En kötüsü buydu

ÇAYKUR Rizespor maçında zeminin azizliğine uğrayıp dış yan bağları kopan ve 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fabiano, Brezilya basınına konuştu. 29 yaşındaki file bekçisi, "Maalesef kariyerimin en kötü sakatlığını yaşadım. Zorlu bir aşama beni bekliyor ancak asla pes etmeyeceğim ve daha da iyi bir şekilde geri döneceğim" ifadelerini kullandı. Fabiano, Portekiz'de ameliyat olacak.