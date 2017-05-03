Emenike 8 maç ceza alabilir!
Tahkim Kurulu eski üyesi Ünlü, Yacoubi’ye “ırkçı hareket” yaptığı iddia edilen Nijeryalı futbolcunun “8 maça kadar ceza alması gerektiğini” savundu
Emenike'nin geçen pazar günü oynanan maçta Çaykur Rizesporlu oyuncu Tunuslu Ali Yacoubi'ye yaptığı ve "pis kokuyorsun" anlamına geldiği ileri sürülen hareket tartışma konusu oldu. Peki sarı-lacivertli oyuncu bu hareketi nedeniyle ceza alır mı? Tahkim Kurulu'nun eski üyesi avukat Taner Ünlü, Emenike'nin disiplin talimatları gereği 4 ila 8 maç arasında ceza alması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:
AYRIMCILIK SUÇU İŞLENDİ
"Müsabaka içerisinde Emenike'nin yaptığı gibi eylemler disiplin talimatında 'ayrımcılık suçu' olarak kabul edilir ve disiplin talimatı hükümlerine göre cezalandırılır. Bu, 4 maç ila 8 maç arasında ceza almasına sebep olabilir."
İşte Futbol Disiplin Talimatı 'nın "ayrımcılıkla " ilgili o maddesi
MADDE 42 - AYRIMCILIK VE İDEOLOJİK PROPAGANDA (1a): Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası uygulanır.
AYRIMCILIK SUÇU İŞLENDİ
"Müsabaka içerisinde Emenike'nin yaptığı gibi eylemler disiplin talimatında 'ayrımcılık suçu' olarak kabul edilir ve disiplin talimatı hükümlerine göre cezalandırılır. Bu, 4 maç ila 8 maç arasında ceza almasına sebep olabilir."
İşte Futbol Disiplin Talimatı 'nın "ayrımcılıkla " ilgili o maddesi
MADDE 42 - AYRIMCILIK VE İDEOLOJİK PROPAGANDA (1a): Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası uygulanır.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Emenike 8 maç ceza alabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.