 Emenike 8 maç ceza alabilir! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    8 maç ceza alabilir!

    Emenike 8 maç ceza alabilir!

    Tahkim Kurulu eski üyesi Ünlü, Yacoubi’ye “ırkçı hareket” yaptığı iddia edilen Nijeryalı futbolcunun “8 maça kadar ceza alması gerektiğini” savundu

    'nin geçen pazar günü oynanan maçta Çaykur Rizesporlu oyuncu Tunuslu Ali Yacoubi'ye yaptığı ve "pis kokuyorsun" anlamına geldiği ileri sürülen hareket tartışma konusu oldu. Peki sarı-lacivertli oyuncu bu hareketi nedeniyle ceza alır mı? Tahkim Kurulu'nun eski üyesi avukat Taner Ünlü, Emenike'nin disiplin talimatları gereği 4 ila 8 maç arasında ceza alması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

    AYRIMCILIK SUÇU İŞLENDİ
    "Müsabaka içerisinde Emenike'nin yaptığı gibi eylemler disiplin talimatında 'ayrımcılık suçu' olarak kabul edilir ve disiplin talimatı hükümlerine göre cezalandırılır. Bu, 4 maç ila 8 maç arasında ceza almasına sebep olabilir."

    İşte Futbol Disiplin Talimatı 'nın "ayrımcılıkla " ilgili o maddesi
    MADDE 42 - AYRIMCILIK VE İDEOLOJİK PROPAGANDA (1a): Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası uygulanır.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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