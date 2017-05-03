Derbide sağ bek Ozan Tufan
Şener’in yokluğunda sağ bekte Ozan’ın oynaması kesinleşti. Orta sahada ise Topal’ın cezası nedeniyle taşlar yerinden oynayacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat, Beşiktaş derbisi öncesi sağ bek ve orta sahada yeni bir kurgu planlamak zorunda.
Şener'in Çaykur Rize maçında sakatlanması, Van Der Wiel'in ise iki haftadır ağrılarını öne sürerek idmanlara çıkmaması üzerine sağ bekte elde tek seçenek kaldı: Ozan Tufan.
Mehmet Topal'ın cezası nedeniyle Josef'in yanında ise Neustadter'in oynaması gündemde. Tabii Kjaer derbiye yetişirse... Kjaer'de yine sorun çıkarsa, Neustadter stopere geçecek, ortada Topal'dan doğan boşluk, Aatıf'ın ortaya çekilip, Sow'un kanata monte edilmesiyle doldurulacak.
Şener'in Çaykur Rize maçında sakatlanması, Van Der Wiel'in ise iki haftadır ağrılarını öne sürerek idmanlara çıkmaması üzerine sağ bekte elde tek seçenek kaldı: Ozan Tufan.
Mehmet Topal'ın cezası nedeniyle Josef'in yanında ise Neustadter'in oynaması gündemde. Tabii Kjaer derbiye yetişirse... Kjaer'de yine sorun çıkarsa, Neustadter stopere geçecek, ortada Topal'dan doğan boşluk, Aatıf'ın ortaya çekilip, Sow'un kanata monte edilmesiyle doldurulacak.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Derbide sağ bek Ozan Tufan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.