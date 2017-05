Derbide sağ bek Ozan Tufan

Şener’in yokluğunda sağ bekte Ozan’ın oynaması kesinleşti. Orta sahada ise Topal’ın cezası nedeniyle taşlar yerinden oynayacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat, Beşiktaş derbisi öncesi sağ bek ve orta sahada yeni bir kurgu planlamak zorunda.



Şener'in Çaykur Rize maçında sakatlanması, Van Der Wiel'in ise iki haftadır ağrılarını öne sürerek idmanlara çıkmaması üzerine sağ bekte elde tek seçenek kaldı: Ozan Tufan.



Mehmet Topal'ın cezası nedeniyle Josef'in yanında ise Neustadter'in oynaması gündemde. Tabii Kjaer derbiye yetişirse... Kjaer'de yine sorun çıkarsa, Neustadter stopere geçecek, ortada Topal'dan doğan boşluk, Aatıf'ın ortaya çekilip, Sow'un kanata monte edilmesiyle doldurulacak.