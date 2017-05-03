 Bu rakipleri çok seviyor! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Bu rakipleri çok seviyor!

    Bu rakipleri çok seviyor!
    Kanarya sezonun ilk yarısında 5'te 5 yaptığı rakiplerine ikinci devrede de acımadı. Sarı-lacivertliler, Konya, Karabük, Akhisar, Galatasaray ve Rize'yi sezonun ilk yarısında mağlup etmeyi başarmıştı. Sarılacivertliler ligin ikinci devresinde bu 5'liye karşı yine galibiyet zinciri kurdu. Arka arkaya aldığı 3 puanlarla ikincilik şansını zorlamaya başladı. Medipol Başakşehir'in ensesine yapıştı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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