Bu rakipleri çok seviyor!
Kanarya sezonun ilk yarısında 5'te 5 yaptığı rakiplerine ikinci devrede de acımadı. Sarı-lacivertliler, Konya, Karabük, Akhisar, Galatasaray ve Rize'yi sezonun ilk yarısında mağlup etmeyi başarmıştı. Sarılacivertliler ligin ikinci devresinde bu 5'liye karşı yine galibiyet zinciri kurdu. Arka arkaya aldığı 3 puanlarla ikincilik şansını zorlamaya başladı. Medipol Başakşehir'in ensesine yapıştı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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