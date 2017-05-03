Bu rakipleri çok seviyor!

Kanarya sezonun ilk yarısında 5'te 5 yaptığı rakiplerine ikinci devrede de acımadı. Sarı-lacivertliler, Konya, Karabük, Akhisar, Galatasaray ve Rize'yi sezonun ilk yarısında mağlup etmeyi başarmıştı. Sarılacivertliler ligin ikinci devresinde bu 5'liye karşı yine galibiyet zinciri kurdu. Arka arkaya aldığı 3 puanlarla ikincilik şansını zorlamaya başladı. Medipol Başakşehir'in ensesine yapıştı.