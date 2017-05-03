 Avrupa’nın en iyisi – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Avrupa’nın en iyisi

    Avrupa’nın en iyisi

    Çaykur Rize karşılaşmasında iki gol atan Moussa , Avrupa’nın iddialı ‘sniper’ları arasında yer aldı. Senegalli’nin kaleyi bulan 14 şutunun 11’i gol oldu

    Kısa süreli Al-Ahly macerasının ardından yeniden Fenerbahçe'ye dönen Moussa kalitesini konuşturmaya devam ediyor. Özellikle sezonun ilk yarısında attığı muhteşem rövaşata golleriyle gözümüzün pasını silen Senegalli yıldız performansıyla adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Sow bu sezon fiziksel kalitesi yeterli olmadığı için kaleyi geçmişteki kadar yoklayamasa da vurduğunu affetmiyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon rakip kalelere 14 isabetli şut yolladı. Sow bu şutların 11'inde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak yüzde 78.5'lik müthiş bir yüzde yakaladı. Sow böylece tam sezon oynadığında 10 gol barajını aşma alışkınlığını sürdürdü.

    En yakın rakibi İsco
    muhteşem istatistikleriyle dünyaca ünlü yıldızları gerisinde bıraktı. Senegalli yıldızın isabetli şut yüzdesine ilk sırada yer aldığı listede ikincilik basamağında Real Madrid'in orta sahasındaki yeteneği İsco bulunuyor. İsco 14 isabetli şutta, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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