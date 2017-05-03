Avrupa’nın en iyisi
Çaykur Rize karşılaşmasında iki gol atan Moussa Sow, Avrupa’nın iddialı ‘sniper’ları arasında yer aldı. Senegalli’nin kaleyi bulan 14 şutunun 11’i gol oldu
Kısa süreli Al-Ahly macerasının ardından yeniden Fenerbahçe'ye dönen Moussa Sow kalitesini konuşturmaya devam ediyor. Özellikle sezonun ilk yarısında attığı muhteşem rövaşata golleriyle gözümüzün pasını silen Senegalli yıldız performansıyla adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Sow bu sezon fiziksel kalitesi yeterli olmadığı için kaleyi geçmişteki kadar yoklayamasa da vurduğunu affetmiyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon rakip kalelere 14 isabetli şut yolladı. Sow bu şutların 11'inde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak yüzde 78.5'lik müthiş bir yüzde yakaladı. Sow böylece tam sezon oynadığında 10 gol barajını aşma alışkınlığını sürdürdü.
En yakın rakibi İsco
Moussa Sow muhteşem istatistikleriyle dünyaca ünlü yıldızları gerisinde bıraktı. Senegalli yıldızın isabetli şut yüzdesine ilk sırada yer aldığı listede ikincilik basamağında Real Madrid'in orta sahasındaki yeteneği İsco bulunuyor. İsco 14 isabetli şutta, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.
En yakın rakibi İsco
Moussa Sow muhteşem istatistikleriyle dünyaca ünlü yıldızları gerisinde bıraktı. Senegalli yıldızın isabetli şut yüzdesine ilk sırada yer aldığı listede ikincilik basamağında Real Madrid'in orta sahasındaki yeteneği İsco bulunuyor. İsco 14 isabetli şutta, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Avrupa’nın en iyisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.