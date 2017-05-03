90’da yazıyor

Sarı-lacivertliler ligin ikinci yarısında 3. kez 90. dakika sonrası gol bulmayı başardı. Fenerbahçe; Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor karşılaşmalarını uzatma dakikalarında bulduğu gollerde kazandı. 3 puan yerine 9 puan topladı.