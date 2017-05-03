90’da yazıyor
Sarı-lacivertliler ligin ikinci yarısında 3. kez 90. dakika sonrası gol bulmayı başardı. Fenerbahçe; Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor karşılaşmalarını uzatma dakikalarında bulduğu gollerde kazandı. 3 puan yerine 9 puan topladı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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