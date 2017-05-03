 90’da yazıyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    90’da yazıyor

    90’da yazıyor
    Sarı-lacivertliler ligin ikinci yarısında 3. kez 90. dakika sonrası gol bulmayı başardı. Fenerbahçe; Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor karşılaşmalarını uzatma dakikalarında bulduğu gollerde kazandı. 3 puan yerine 9 puan topladı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    90’da yazıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.